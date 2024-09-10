Археологи из ХМАО откопали бревна дома возрастом более 200 лет в ЯНАО

Археологи из Нефтеюганска обнаружили в Обдорском остроге в ЯНАО бревна дома, которым более 200 лет. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

Как уточнил RT, дом принадлежал священнику, который служил в деревянном Петропавловском храме, находившимся на этом месте.

Место раскопок уже успели посетить губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский.

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