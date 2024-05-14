Могилу Евгения Пригожина в Петербурге залили бетоном | 360°

Общество 14 мая 2024, 18:56 Могилу Евгения Пригожина в Петербурге залили бетоном «Фонтанка»: могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили бетоном РИА «Новости»

Читать 360 в

На Пороховском кладбище в Петербурге могилу бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили бетонным основанием. Об этом сообщила «Фонтанка».

По мнению корреспондента издания, место захоронения готовят для установки памятника. Предположительно, монумент откроют 1 июня — в день 63-летия со дня рождения Пригожина.

Реклама

Основанная главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала под Санкт-Петербургом фабрику-кухню. «Комбинат питания» выпускал в сутки до 100 тысяч готовых блюд для социального и коллективного питания.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета в Тверской области.