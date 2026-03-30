Модернизированные кадровые центры начали работу в Ленинградской области

В Ленинградской области после завершения модернизации приступили к работе девять кадровых центров. Об открытии новых филиалов в Выборге, Луге, Подпорожье, Волхове, Волосово, Сосновом Бору, Киришах, Бокситогорске и Тихвине сообщили в администрации региона 30 марта. Об этом написал Piter.TV .

Все центры занятости теперь функционируют согласно единым стандартам, уделяя особое внимание цифровизации процессов.

Модернизация кадровых центров представляет собой не только ремонт, но и коренную трансформацию подхода к работе с людьми. Теперь соискатели могут воспользоваться современными сервисами: искусственный интеллект способствует быстрому подбору вакансий, а для тех, кто хочет сменить профессию, доступны актуальные программы обучения. Как отметила Юлия Косарева, председатель комитета по труду области, нововведения открывают новые возможности для жителей региона.

Кроме того, было оборудовано 12 удаленных рабочих мест в МФЦ, что позволит каждому получить помощь специалиста в шаговой доступности.