Модератором пленарной сессии на ПМЭФ будет журналист из ОАЭ

Для пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме, где выступит президент России Владимир Путин, выбрали модератора. Им станет журналист из ОАЭ Надим Кутейш, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Модератором форума будет журналист из Объединенных Арабских Эмиратов Надим Кутейш», — сказал он РИА «Новости» на полях ПМЭФ.
В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента не стал называть имени модератора, отметив, что уже стало традиционным не представлять его заранее.
Пленарное заседание ПМЭФ-2025 состоится 20 июня. На нем выступит президент России Владимир Путин.
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