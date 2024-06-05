Модератор пленарной сессии ПМЭФ станет известен 6 июня

Имя модератора пленарной сессии на ПМЭФ объявят в четверг, 6 июня. Об этом РИА «Новости» сообщил советник президента России Антон Кобяков.

Мероприятие посетит глава государства Владимир Путин.

«Мы завтра об этом объявим отдельной новостью. Завтра, в четверг», — сказал Кобяков.

В «Росконгрессе» ранее сообщили, что пленарное заседание с участием Владимира Путина на ПМЭФ состоится 7 июня. В нем также поучаствуют президенты Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Арсе.

Деловая программа ПМЭФ-2024 стартовала 5 июня. В этот день открыли стенды компаний и регионов, в том числе Подмосковья.

Участники форума обсудят партнерство предпринимательства и государства, лекарственную безопасность стран БРИКС, взаимодействие малого и среднего бизнесов Китая и России, использование языковой модели YandexGPT, а также многие другие темы.