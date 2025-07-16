Модельер Еремкин рассказал, что покупателей меньше привлекает одежда от ИИ

Заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института и кандидат технических наук Денис Еремкин рассказал « Газете.ru », что одежда, разработанная человеком, кажется покупателям более привлекательной, чем вещи, созданные искусственным интеллектом. Модельер опирался на исследование ученых из Сеульского университета.

По словам эксперта, люди больше доверяют профессиональным навыкам человека, поскольку тот может планировать, учитывать контекст и принимать творческие решения. Искусственный интеллект же лишен этих качеств, и это снижает доверие к его творческим способностям.

«Для функциональных предметов одежды неприятие ослабевает, а для товаров, служащих самовыражению, усиливается. Защитный костюм пожарного, созданный ИИ, воспринимается более благосклонно, чем модная куртка от алгоритма», — отметил специалист.

Он также привел примеры, как компании пытаются изменить отношение покупателей к ИИ в дизайне одежды. Некоторые бренды создают виртуальных дизайнеров с именами и характерами, чтобы алгоритм казался более «человечным».