Модель российской экономики исчерпала свой рост

Модель роста экономики России последних лет уже исчерпала себя, ей нужен шаг вверх ля дальнейшего развития. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, его слова привел журнал «Эксперт» .

По его словам, в последние годы есть активный экономический рост, а Россия по паритету покупательной способности стала четвертой в мире и первой в Европе.

Но рывок в значительной степени произошел благодаря активизации незадействованного и спящего потенциал экономики.

«Прежде всего, производственный и кадровый. Эта модель роста себя исчерпала», — сказал Орешкин. Как в России, столь низкого показателя безработицы вы не найдете ни в одной крупной стране мира. На высоком уровне показатель загрузки существующих мощностей. Экономика должна сделать шаг вверх, на следующую организационную и технологическую ступень», — объяснил Орешкин.

Ранее Россия стала шестой экономикой мира с самой низкой зависимостью от экспорта.