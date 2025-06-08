Россия стала шестой экономикой мира с самой низкой зависимостью от экспорта

По итогам 2024 года Россия стала шестой среди крупнейших экономик мира по независимости от экспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

По анализу отношения стоимости экспорта товаров и услуг в прошлом году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики средняя зависимость от поставок за границу составила 40,7%.

У России этот показатель составил 21,9%. Примерно такие же значения оказались у Индии (21%) и Китая (21,1%). Сильнее всего от экспорта в 2024-м зависела Ирландия со 148%.

В тройку лидеров вошли США с 10,9%, Аргентина с 15,3% и Бразилия с 17,9%.

Ранее стало известно, что московские предприятия нарастили выпуск лекарств на экспорт. Основными покупателями выступили страны СНГ.