Модель маткапитала пересмотрят в России

Министерство труда России рассмотрит изменение модели выдачи материнского капитала в пользу стимуляции рождения вторых и последующих людей. Об этом РБК сообщил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, с 2007 по 2016 год маткапитал позволил стабилизировать, а затем увеличить число рождений, а после 2020-го — не провалиться в первых рождениях.

«Рост вторых рождений не начался, хотя третьи рождения растут. Думаем над развитием маткапитала, чтобы усилить вклад в демографию», — сказал Котяков.

Министр подчеркнул, что нужно пересмотреть существующие инструменты поддержки рождаемости в пользу видоизмененного маткапитала.

«У нас есть инструменты, которые утратили эффективность, либо эффект не оказывает влияния на аудиторию, на которую в рамках стимулированной демографии мы сегодня нацелены», — объяснил он.

Ранее в России предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца.