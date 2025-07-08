Мода на многодетность. В Думе предложили выдавать землю супругам после 10 лет брака

«Поздравляю всех россиян с Днем семьи, любви и верности. И символичным образом ЛДПР в этот день, 8 июля, перевносит в правительство законопроект, который уже был внесен нами два года назад. С учетом замечаний правительства мы его доработали», — сказал Леонид Слуцкий.

Речь идет о выделении земельных участков для супругов, состоящих в браке более 10 лет и воспитывающих детей. Если в регионе нет возможности предоставить участок с необходимой инфраструктурой, отметил депутат, то взамен предлагается рассмотреть другие меры поддержки.

«Это позволит укрепить семьи, уменьшить количество разводов и сделать в стране то, чего добивается ЛДПР, — у нас должно быть модно быть многодетной семьей. Русский, имеется в виду, не по крови, а по духу. Это значит многодетная семья, это значит состоятельная семья. Русский не значит бездетный, русский не значит бедный», — подчеркнул он.

По мнению депутата, важно стимулировать те меры, которые действительно поддержат многодетные семьи, тех супругов, которые давно женаты и воспитывают детей.

«Это основа сегодняшней и будущей России», — отметил он.

В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит молодым семьям с детьми получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья. Например, парам с одним ребенком — компенсировать половину стоимости, с двумя детьми — 70%, а многодетным семьям — 100%.