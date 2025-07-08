Мода на многодетность. В Думе предложили выдавать землю супругам после 10 лет брака
В ЛДПР предложили бесплатно выдавать земли супругам после 10 лет брака
Депутаты ЛДПР предложили бесплатно выдавать земельные участки супругам после 10 лет брака. Лидер партии Леонид Слуцкий рассказал 360.ru, что инициатива позволит укрепить семьи, уменьшить число разводов.
«Поздравляю всех россиян с Днем семьи, любви и верности. И символичным образом ЛДПР в этот день, 8 июля, перевносит в правительство законопроект, который уже был внесен нами два года назад. С учетом замечаний правительства мы его доработали», — сказал Леонид Слуцкий.
Речь идет о выделении земельных участков для супругов, состоящих в браке более 10 лет и воспитывающих детей. Если в регионе нет возможности предоставить участок с необходимой инфраструктурой, отметил депутат, то взамен предлагается рассмотреть другие меры поддержки.
«Это позволит укрепить семьи, уменьшить количество разводов и сделать в стране то, чего добивается ЛДПР, — у нас должно быть модно быть многодетной семьей. Русский, имеется в виду, не по крови, а по духу. Это значит многодетная семья, это значит состоятельная семья. Русский не значит бездетный, русский не значит бедный», — подчеркнул он.
По мнению депутата, важно стимулировать те меры, которые действительно поддержат многодетные семьи, тех супругов, которые давно женаты и воспитывают детей.
«Это основа сегодняшней и будущей России», — отметил он.
В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит молодым семьям с детьми получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья. Например, парам с одним ребенком — компенсировать половину стоимости, с двумя детьми — 70%, а многодетным семьям — 100%.