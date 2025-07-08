«Решит пласт проблем молодежи». В Госдуме предложили компенсировать семьям аренду жилья

В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит молодым семьям с детьми получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья. Подробнее об инициативе — в материале 360.ru.

Компенсировать молодым семьям аренду жилья предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов.

«Предлагаю предоставить молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на оплату аренды жилья. Семьям с одним ребенком — 50%, с двумя детьми — 70%, и полностью компенсировать все расходы, если родители воспитывают троих и более детей», — прокомментировал лидер СРЗП.

Компенсация молодым семьям аренды жилья: кому и как планируют предоставлять

По мнению Миронова, помощь нужно предоставлять только гражданам России. Кроме того, оба родителя должны быть младше 36 лет, а семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь своего жилья.

Законопроект предусматривает, что для получения компенсации граждане должны подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. В заявлении нужно указать размер дохода, информацию о жилищной ситуации в семье, а также договор аренды и реквизиты банка для перевода средств. Решение о предоставлении господдержки примут в течение 30 дней.