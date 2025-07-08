«Решит пласт проблем молодежи». В Госдуме предложили компенсировать семьям аренду жилья
В Думу внесут проект о компенсации молодым семьям аренды жилья
В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит молодым семьям с детьми получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья. Подробнее об инициативе — в материале 360.ru.
Компенсировать молодым семьям аренду жилья предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов.
«Предлагаю предоставить молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на оплату аренды жилья. Семьям с одним ребенком — 50%, с двумя детьми — 70%, и полностью компенсировать все расходы, если родители воспитывают троих и более детей», — прокомментировал лидер СРЗП.
Компенсация молодым семьям аренды жилья: кому и как планируют предоставлять
По мнению Миронова, помощь нужно предоставлять только гражданам России. Кроме того, оба родителя должны быть младше 36 лет, а семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь своего жилья.
Законопроект предусматривает, что для получения компенсации граждане должны подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. В заявлении нужно указать размер дохода, информацию о жилищной ситуации в семье, а также договор аренды и реквизиты банка для перевода средств. Решение о предоставлении господдержки примут в течение 30 дней.
Прекращение выплат
Выплаты предлагается прекращать, когда одному из супругов исполнится 36 лет, старшему ребенку — 18, или семья получит жилье по соцнайму. Финансирование программы будет осуществляться из федерального бюджета.
Сергей Миронов обратил внимание на то, что, по данным за 2024 год, около 3,8 миллиона молодых семей в России арендуют жилье. Из них у 68% расходы на аренду превышают треть их совокупного дохода.
«Запуск программы, которую предлагает „Справедливая Россия — За правду“, позволит решить целый пласт проблем российской молодежи. По нашей оценке, она должна охватить около 950 тысяч молодых семей. Из них 70% за счет экономии семейного бюджета в течение пяти лет смогут собрать средства для улучшения жилищных условий и выплаты первого взноса по ипотеке», — подчеркнул Миронов.
Но самое главное, уверен депутат, за счет программы рождаемость в России может увеличиться примерно на 10%.