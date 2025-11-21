Мобильный интернет перестал работать в Пермском крае

На территории Пермского края 21 ноября перестал работать мобильный интернет. Об этом сообщил Ural Mash .

Источник Telegram-канала привел сообщения пользователей из региона, которые массово пожаловались на сбои в подключении к Сети. С чем именно связаны технические проблемы — неизвестно, но перед этим в крае объявили беспилотную опасность.

На текущей неделе правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи отключать ее по запросу со стороны ФСБ в случае возникающих угроз безопасности граждан и государства.

В случае одобрения инициативы с операторов снимут ответственность за неисполнение обязательств, если предписание выдали правоохранительные органы.

Также Минцифры пополнило белый список сервисов и сайтов, которые продолжат работать в случае ограничений мобильного интернета. В них входят ресурсы некоторых СМИ, банков, госорганов и другие.