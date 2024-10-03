Московское областное УФАС России пресекает распространение недостоверной рекламы

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении листовок по почтовым ящикам многоквартирного дома с рекламой услуг по подтверждению соответствия приборов учета горячей и холодной воды, оформленных как официальные документы, графическое исполнение которых выполнено с использованием штрих-кодов и ссылок на нормативные правовые акты, лицом, не имеющим аккредитации в национальной системе аккредитации.