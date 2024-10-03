Московское областное УФАС России пресекает распространение недостоверной рекламы

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о распространении листовок по почтовым ящикам многоквартирного дома с рекламой услуг по подтверждению соответствия приборов учета горячей и холодной воды, оформленных как официальные документы, графическое исполнение которых выполнено с использованием штрих-кодов и ссылок на нормативные правовые акты, лицом, не имеющим аккредитации в национальной системе аккредитации.
По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения пункта 20 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5 и пункта 6 статьи 7 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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