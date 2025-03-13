Многодневную велогонку «Золото Ладоги» включили в программу ПМЭФ-2025

Многодневная международная велогонка «Золото Ладоги» вошла в спортивную программу ПМЭФ-2025. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

Спортивное мероприятие пройдет с 9 по 15 июня. В нем могут поучаствовать не только профессиональные спортсмены, но и любители. В частности, организаторы рассчитывают привлечь корпоративные команды.

«Велогонка „Золото Ладоги“ стала примером международного сотрудничества в спорте. Интерес со стороны зарубежных команд подтвердил потенциал новых проектов российского спорта», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, велогонка развивается благодаря Минспорту России и Федерации велосипедного спорта. Кроме того, по словам Кобякова, ПМЭФ стал особой площадкой для презентации новых спортивных программ.

Участники «Золота Ладоги» проедут по разным городам Карелии и Ленинградской области, познакомятся с уникальной природой этих двух регионов. Заключительный этап пройдет на Гребном канале.

Ранее стало известно, что темой ПМЭФ-2025 станет развитие внутреннего рынка потребления.