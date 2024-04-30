Многодетным семьям предоставят скидки на отдых в 2024 году | 360°

Общество 30 апреля 2024, 13:24 Многодетным семьям предоставят скидки на отдых в 2024 году Многодетные семьи смогут получить скидки на отдых в Год семьи Unsplash

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Гостиницы, горнолыжные комплексы и туроператоры объявили о скидках на отдых для многодетных россиян в Год семьи. Распоряжение появилось на сайте правительства.

«Скидки и предложения, инициированные Минэкономразвития, — еще один повод начать всей семьей путешествовать по нашей необычной, красивой стране», — отметил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, скидки предоставят 120 гостиниц и санаториев страны, включая отели на Черноморском побережье.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков добавил, что в акции участвуют 26 горнолыжных комплексов и круглогодичных курортов. Среди них — «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Архыз» и другие.

Отели и санатории предложат скидки многодетным семьям примерно в 30 регионах РФ. Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга и некоторые туроператоры также предоставят льготы как детям, так и взрослым членам многодетных семей.

Размер скидок на горнолыжных комплексах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» составит 20%, а «Красное Озеро» — 30%.

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