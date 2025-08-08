Многодетным семьям предложили предоставлять туристический кешбэк

Для российских многодетных семей путешествия остаются практически недоступной статьей расходов из-за ежегодного роста цен. По этой причине в стране следует внедрить адресные меры господдержки, в том числе «туристический кешбэк». Об этом 360.ru сообщили в партии «Новые люди».

Депутаты направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. В документе они попросили предпринять меры для повышения доступности внутреннего туризма, в том числе программу по возмещению части затрат на отдых для многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитывающих детей-инвалидов.

«Реализация указанной инициативы будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики Российской Федерации как социального государства», — добавили в партии.

Парламентарии объяснили, что программы «туристического кешбэка» и «детского кешбэка» в 2020–2022 годах продемонстрировали свою эффективность. Благодаря им многие россияне смогли отправиться в путешествие вместе с детьми и сэкономить значительные суммы.

Ранее профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предложить сделать питание в школьных столовых и детских садах бесплатным. Он также призвал переходить от механизма материнского капитала к жилищным сертификатам.