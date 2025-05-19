Многодетным семьям предложили давать бесплатные парковочные места

Депутат Дмитрий Гусев внес в Госдуму законопроект, который позволит закрепить за каждой многодетной семьей по два парковочных места. Документ появился в распоряжении 360.ru.

«Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету», — убежден Гусев.

Также парламентарий отметил, что такой закон на местном уровне уже ввели власти 37 регионов. Таким образом, он предложил уравнять в правах многодетные семьи в России вне зависимости от того, где они живут.

Ранее РБК сообщил, что доля многодетных семей, находящихся за чертой бедности, за прошедшие пять лет снизилась почти вдвое — с 38,1% до 20%.