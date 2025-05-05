Доля многодетных семей за чертой бедности сократилась вдвое за пять лет

Уровень бедности среди многодетных семей по итогам 2024 года достиг 20% против 38,1% в 2020 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

В планах по нацпроекту «Семья» — снизить этот показатель до 12% к 2030 году. Основной причиной резкого снижения доли малоимущих эксперты считают введение единого детского пособия, однако добавляют, что его потенциал не исчерпан, а 20% — это все равно много.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит многодетным автолюбителям бесплатно пользоваться парковками. Авторы инициативы напомнили, что сейчас эта инициатива действует только в 37 регионах из 89 и было бы справедливо распространить ее и на все остальные субъекты.