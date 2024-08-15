Многодетным семьям ДФО повысят выплаты на погашение ипотеки

Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки решили повысить до одного миллиона рублей на Чукотке и в ряде дальневосточных регионов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

Мишустин напомнил, что в России единовременная выплата на погашение ипотеки для многодетных семей составляет 450 тысяч рублей.

«В 2023 году для жителей Приморского края эту сумму увеличили до одного миллиона рублей. <…> Расширим действие этой меры на Чукотку и на те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу», — сказал он.

По словам премьер-министра, на эти цели кабмин выделит свыше трех миллиардов рублей. Помимо Чукотского автономного округа, соответствующие выплаты поднимут в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

Ранее комитет ГД по труду выступил с предложением принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала.