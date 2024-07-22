Комитет Госдумы рекомендовал принять поправку о выплатах из маткапитала

Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала. Заседание прошло 22 июля.

«В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объеме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты», — указано в тексте поправки. Также комитет Госдумы одобрил поправку о прибавке к пенсии для инвалидов.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею разрешить выплату неистраченных остатков материнского капитала, начав с суммы в 10 тысяч рублей. Деньги, например, можно потратить на сбор детей в школу.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что деньги будут выплачивать автоматически. Она напомнила, что маткапитал в России выдают не только малоимущим. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что средства можно направить на накопительную пенсию матери.