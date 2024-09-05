Многодетные семьи на Дальнем Востоке начнут получать по миллиону рублей на ипотеку

Путин: многодетные семьи на Дальнем Востоке начнут получать по 1 млн на ипотеку

Многодетные семьи в дальневосточных регионах, в которых фиксируется низкая рождаемость, будут получать один миллион рублей на погашение ипотеки. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Выплату будут получать семьи в тех регионах Дальнего Востока, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Глава государства поручил ускорить принятие этого законопроекта.

«Прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом», — отметил Путин.

Ранее он отметил необходимость развития Дальнего Востока, так как это открывает перед Россией ряд «возможностей для созидания» и взаимовыгодного партнерства. Регионом интересуются представители бизнеса, органы власти, ученые. По словам Путина, развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом, от которого зависит будущее страны.