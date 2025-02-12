Многодетная семья переехала из США в Россию и лишилась пяти миллионов

Семья Хейров из Техаса в первый месяц пребывания в России лишилась пяти миллионов рублей из-за сына местного пастора. В беседе с «Газетой.ru» американцы рассказали, как их обманули.

Поводом для переезда в Россию для Хейров стало недовольство политикой, которую активно проводили власти США. В какой-то момент Лео начал слушать по местным телеканалам выступления президента РФ Владимира Путина.

«Он казался мне очень мудрым, рассудительным человеком с логикой. Я сказал жене, что хотел бы, чтобы у нас в Америке был такой президент, как Путин», — отметил американец.

Вскоре Хейры получили визы, продали все свои вещи и 1 декабря 2023 года прилетели в Москву. Им сразу же понравилась архитектура столицы и доброжелательное отношение россиян.

После переезда иммиграционная команда подсказала Лео, что он, его жена и трое детей могут поселиться у человека, который готов разместить их у себя на ферме бесплатно.

Спустя время сын хозяина фермы предложил иностранцу вложить пять миллионов рублей в некий инвестиционный проект по недвижимости. При этом он пообещал доход в 28% годовых.

По словам Лео, он согласился, но получил назад только 610 тысяч рублей. После требований вернуть всю сумму, ни средств, ни заемщика американец больше не видел.

Тогда Хейр обратился в полицию с заявлением. Ситуация сдвинулась с места после освещения в СМИ, тогда Лео вновь вызывали для дачи показаний. Американец надеется, что у него получится добиться возврата средств.

Ранее в Россию переехал французский композитор Николя Челоро. Он уже дал несколько концертов, в том числе в новых регионах.