Многодетная семья из Башкирии назвала новорожденную дочь Россией

В Башкирии в многодетной семье родилась девочка по имени Россия. Об этом сообщил Республиканский перинатальный клинический центр в Уфе.

Девочка появилась на свет 27 марта. Она стала третьим ребенком у Юлии и Евгения Евдокимовых из Уфимского района. В семье уже растут Ростислав и Радислава.

«Мы решили назвать ее Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и ее имя», — привели в сообщении слова матери ребенка.

Дома девочку будут ласково называть Росей или Росинкой. Родители верят, что имя поддерживает человека на всем жизненном пути — дает силу, уверенность и помогает раскрыть лучшие качества. Семья поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу.

