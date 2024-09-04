«Много узнал про губернатора». Орешкин проехался по Владивостоку на такси эконом-класса

Орешкин пообщался о работе губернатора с таксистом во Владивостоке

Фото: РИА «Новости»

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин нашел необычный способ узнать много нового о губернаторе Приморского края Олега Кожемяко. Для этого политик вызвал такси эконом-класса и пообщался в водителем.

«Я много узнал про губернатора, про то, чем занимается его жена, сыновья, про то, как город не развивается, что не сделано и так далее. Вот я думаю, с таким благословением таксистов надо всем собраться и все достроить», — процитировало Орешкина РИА «Новости».

Замглавы администрации президента отметил — главное, чтобы у таксистов находились новые темы для критики.

Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В мероприятиях участвуют свыше шести тысяч человек из 76 стран и территорий. Главная тема в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловую программу разделили на семь тематических блоков.

Одним из главных гостей на форуме стал президент Владимир Путин. Глава государства встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и обсудил торговые отношения стран. Также Путин заслушал доклад о строительстве пяти новых домов во Владивостоке для военнослужащих Тихоокеанского флота России.

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