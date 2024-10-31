«Много расплодилось неумеек». Астролог выступила за запрет рекламы услуг тарологов

Рекламу оккультных услуг действительно стоит запретить, так как в этой сфере «расплодилось много неумеек». Такое заявление 360.ru сделала астролог, таролог, нумеролог, мастер рун Елена Кузнецова.

«Может, это и надо сделать. Понимаете, люди, которые уже в профессии, их знают, к ним будут приходить, они не навязывают услуги таким образом, а навязывают как раз те, которые мало что умеют. Поэтому они в каждом углу пишут „обращайтесь“ и так далее», — объяснила специалист.

На этом фоне запрет рекламы не повлияет на профессионалов.

«Здесь идет естественный отбор сейчас, и это будет в любой области происходить, потому что у нас очень много расплодилось неумеек, которые купили диплом или нахватались по верхам. Они не с того начали, а надо начинать с того, сколько человек обучался, сколько практики, опыта. Рекламу на тарологов, скорее всего, запретят. На астрологов, если это сайт, они сайт не запретят. Если человек платит налоги и работает по коду специальному профессиональному, то вряд ли», — подчеркнула Кузнецова.

Она также прокомментировала возможный заперт таких профессий. По ее словам, с астрологами этого сделать не получится, так как эта специальность имеет свой код. Школам выдают государственные и зарубежные лицензии.

«Знаете, почему это происходит? Потому что астрология как пастырь. Если это настоящий астролог, он может просчитать любого человека и выдать это в эфир, а их это бесит. Не хотят, чтобы они знали всю подноготную. Они хотят из людей сделать пешек. Им не нужны образованные люди. Им нужно стадо», — заявила эксперт.

С идеей о запрете рекламы услуг тарологов выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). По его словам, помимо специалистов есть огромное количество шарлатанов. Мошенники бесстыдно пользуются «слабой грамотностью» россиян, а люди верят им, отдают баснословные суммы и принимают рискованные для своей жизни решения.