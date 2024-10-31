Доверие может стоить жизни. Почему в России рьяно взялись за запрет рекламы тарологов

Мошенники бесстыдно пользуются «слабой грамотностью» россиян, а люди верят им, отдают баснословные суммы и принимают рискованные для своей жизни решения. Об этом в интервью 360.ru рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов — автор законопроекта о запрете рекламы тарологов.

Такие люди идут к мошенникам и отдают им достаточно большие суммы. К сожалению, по словам Свинцова, они принимают очень важные для себя решения, касающиеся семьи, работы, здоровья, в том числе методов лечения.

«Мы начинаем только с тарологов и понимаем прекрасно, что помимо тарологов есть еще огромное количество шарлатанов, которые пользуются слабой грамотностью нашего населения и склонностью к верованию в различные знаки судьбы, влияния планет, мистического, потустороннего», — рассказал депутат.

Очень многие потом об этом жалеют, но вернуть деньги не могут, а тем более семью, хорошую работу и, что еще страшнее, не могут вернуть здоровье. Некоторые вообще погибают.

По мнению Свинцова, любовь к мистическому в современной жизни уже перешла разумные грани. Когда речь идет о том, что на кухне собирается компания, что-то обсуждает, гадает на кофейной гуще, раскладывает карты Таро и всячески себя развлекает — это их личное дело. Депутат отметил, что в это никто вторгаться не собирается.

«Но когда, пользуясь вот этим увлечением, мошенники берут его на вооружение и начинают делать бизнес на обмане, это, на наш взгляд, недопустимо», — заявил он.

Свинцов добавил, что речь в законопроекте идет именно о запрете рекламы платных услуг.

Проблема «эзотерического маркетинга» стоит давно. Ранее психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский предположил, что в России нужно запретить «ясновидящим» выступать в СМИ. По его мнению, легковерность людей связана с тем, что в обществе пропагандируют различную экзотерическую ерунду.