«Мне вынесут приговор»: Симоньян объявила о новом обследовании на рак

Симоньян сообщила, что новая процедура покажет, умрет ли она от рака

Проходящая лечение от рака груди главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о новой процедуре диагностики, после которой она узнает, насколько смертелен ее диагноз. Она попросила подписчиков своего телеграм-канала молиться за нее, пока она находится на процедуре.

«В 14 часов у меня начинается процедура ПЭТ/К (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией), в результате которой мне объявят приговор: либо обвинительный, либо оправдательный, то есть мне скажут, буду я жить или не буду», — заявила Симоньян.

Главный редактор RT добавила, что весь процесс продлится около пяти часов, в которые ей предстоит оставаться в неизвестности о своей дальнейшей судьбе.

«Вы помните, как мы молились за Тиграна в определенное время, что бы ни случилось. Мы бросали все свои дела, и тысячи людей молились. Ему, мы знаем, это не помогло, но пути Господни неисповедимы. Вдруг поможет мне», — добавила Симоньян.

Она подчеркнула, что после процедуры ей станет понятно, останется она со своими маленькими детьми, которых нужно вырастить, или отправится туда.

«Я не хочу говорить „умру“, потому что мы знаем, что Бог есть, а смерти нет», — подытожила журналист.

В начале июля главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что, несмотря на продолжающееся лечение от рака, она не отказалась от своей работы.

Она подчеркнула, что выполняет все требования врачей и свои рабочие обязанности. Симоньян добавила, что не может позволить себе просто лежать и плакать из-за маленьких детей.