Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

В России до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что этих показателей удалось достичь в первом квартале текущего года, хотя они были намечены на 2030-й.
По словам российского лидера, заметных изменений в жизни страны получилось добиться по итогам выполнения прошлых национальных проектов. Новые стартовали в 2025 году. Их глава государства назвал базовыми инструментами формирования будущего.
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