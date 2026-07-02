Шляпы и панамы становятся незаменимыми аксессуарами летом. Они не только защищают от солнца, но и добавляют образу легкости и шарма. В тренде модели из натуральных материалов: широкополые шляпы, панамы из соломы и льна. Об этом пишет MK.RU .

Хорошая шляпа выполняет сразу несколько функций: защищает лицо, шею и глаза от солнца, добавляет силуэту высоту и придает образу романтичный или элегантный акцент. В этом сезоне актуальны модели из рафии, соломки, льна и легкого хлопка с широкими или средними полями.

Выбор головного убора — это не просто вопрос стиля, но и геометрии. Правильно подобранная шляпа способна скорректировать пропорции лица, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Вот основные правила выбора в зависимости от формы вашего лица.

Обладателям овального лица подходят практически все существующие модели головных уборов. Чтобы сделать акцент на скулах и визуально удлинить шею, выбирайте широкополые шляпы или панамы с мягкими, опущенными вниз полями.

Главная задача с круглым лицом здесь — визуально вытянуть силуэт и добавить угловатости. С этим отлично справляются шляпы с высокой тульей (верхней частью) и широкими полями. Также подойдут асимметричные модели или панамы с заостренной макушкой и краями, загнутыми вверх. Избегайте шляп-колоколов и моделей с низкой посадкой.

Цель в квадратном лице — смягчить выраженную линию подбородка и широкий лоб. Выбирайте шляпы со скругленными линиями: круглой или овальной тульей и волнистыми, гибкими полями. Мягкая по форме панама поможет сбалансировать черты, добавив образу легкости. Жесткие геометрические формы стоит исключить.

Прямоугольное лицо необходимо визуально расширить и уменьшить его длину. Идеальный выбор — bucket hats (шляпы-ведра), классические панамы и любые модели с широкими, мягко опущенными вниз полями. Отлично смотрятся варианты с украшениями вокруг тульи, которые создают горизонтальную линию.