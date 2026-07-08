MK.Ru: правильная подготовка кожи поможет продлить стойкость макияжа в жару

В жару макияж часто теряет стойкость из-за повышенной влажности и температуры. Чтобы декоративная косметика продержалась весь день, нужно скорректировать технику ее нанесения, сообщил MK.Ru .

Первый этап — правильная подготовка. Перед нанесением макияжа важно хорошо увлажнить кожу, но не утяжелить. Стоит заменить питательные кремы на легкие флюиды с гиалуроновой кислотой, пантенолом или алоэ.

Кроме того, летом лучше выбирать легкие тонирующие флюиды, сыворотки с тонирующим эффектом или BB-кремы. Они не забивают поры и не «сползают» из-за перепадов температур. Если на коже есть несовершенства, можно точечно использовать консилер.