MK.Ru: подарки учителям дороже 3 тысяч рублей считаются подкупом

Родители и дети готовятся к одному из главных осенних праздников — Дню учителя. Какие подарки на 5 октября будут считаться подкупом, выяснил MK.Ru .

Процедуру вручения презентов сотрудникам школы регламентирует статья 575 Гражданского кодекса. Согласно документу, изделия дороже трех тысяч рублей можно назвать подкупом.

Учитывать данный закон особенно просто при приобретении сертификатов, которые заняли первое место в рейтинге коллективных подарков педагогу. На второй строчке оказались съедобные букеты, следом идет бытовая техника.