Мясо высокого полета: цены на курятину поднялись в России почти на 20%

Цены на мясо птицы в России за год выросли почти на 20%

За год цены на курятину в России выросли почти на 20%. Об этом сообщил «Коммерсант» .

На 40% выросли цены на фарш механической обвалки, используемый при приготовлении полуфабрикатов и колбас, за один килограмм оптовые компании просят 98 рублей.

Также на 18% подорожала куриная тушка, до 185 рублей за один килограмм, а филе прибавило в стоимости на 25%, до 307 рублей за килограмм.

Крылышки держатся на отметке 200 рублей за килограмм, а вот окорочка и голень стали дороже на 10 и 12%, до 165 и 184 рублей соответственно.

Аналитики отметили, что рост цен может быть связан с подорожанием свинины. В таких условиях потребители стремятся перейти на более дешевое мясо, а производители — на этом подзаработать.

При этом рост цен на корм птицы сильно не поднялся — на 5,2%. Однако параллельно на 20% возросла ставка на электроэнергию, а на 32% увеличились зарплаты персонала птицефабрик.

Ранее депутат Светлана Бессараб предложила тщательнее изучить инициативу о снижении НДС на продукты.