Депутат Бессараб предложила тщательнее изучить инициативу о снижении НДС на продукты

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась мыслями с «Ридусом» относительно инициативы партии «Справедливая Россия — За правду». Партия предлагает снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания с 10% до 5%.

Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 30 июня. Инициатива принадлежит лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову. Он считает, что уменьшение НДС на продукты в два раза может остановить «нездоровый рост цен» в магазинах.

По словам Бессараб, законопроект «Справедливой России» заслуживает внимания, однако следует помнить о дефиците бюджета. Недавно были внесены изменения, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств государства перед гражданами.

«Какие-то дополнительные изменения каждой статьи бюджета требуют внимательного изучения», — отметила депутат.

Бессараб подчеркнула, что сегодня основные продукты питания, детское питание и предметы первой необходимости «проходят по нижней границе налогообложения».

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев выразил сомнения в том, что снижение НДС на продукты питания сможет остановить «нездоровый рост цен».