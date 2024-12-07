Россияне нашли ошибку в ответах умных колонок. Для того, чтобы стать Фиксиком, искусственный интеллект советует опустить в воду провод. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила в своем Telegram-канале , что разработчики не торопятся исправить этот баг.

По ее словам, ошибку в ИИ-боте «Алисы» обнаружили жители Тюмени. Они спросили колонку, как стать Фиксиком, на что получили ответ — подразарядиться, подсоединив зарядное устройство для телефона к розетке и опустив свободный конец в ванную. Аналогичный совет дала колонка «Маруся» и пользователи сервиса Steam.

«Не ожидала такого от Алисы и Маруси. И от Steam. Такие советы могут быть опасны для жизни. Ни в коем случае так не делайте», — призвала общественница.

Мизулина сообщила, что в «Алисе» в итоге устранили баг. Теперь колонка советует надеть костюм Фиксика и узнать об устройстве электроники. Однако в «Марусе» и Steam ошибка, по ее словам, осталась.

Умные колонки и раньше давали неоднозначные ответы. Например, «Алиса» назвала девочку из мультфильма «Маша и Медведь» призраком.