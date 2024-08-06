Мизулина поможет установить в Кирове памятник коту Твиксу по проекту бойца СВО

Мизулина обратится к РЖД и кировским властям для установки памятника коту Твиксу

Коту Твиксу, которого выкинула на мороз проводница поезда в Кирове, планируют установить бронзовый памятник. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале пообещала посодействовать этому процессу.

Общественница уточнила, что к ней обратился военнослужащий, который решил поддержать семью, лишившуюся питомца из-за действий проводницы. Он изготовил бронзовый памятник животному и попросил помочь с его установкой на кировском вокзале, где произошла трагедия.

Боец пояснил, что находится в зоне СВО, поэтому сам не может связаться ни с местной администрацией, ни с правительством.

«Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу», — написал Мизулина.

В январе этого года проводница высадила кота Твикса из поезда, так как не нашла его владельца. Спустя несколько дней животное обнаружили мертвым. История прогремела на всю страну. После этого представители РЖД решили изменить правила перевозки животных.