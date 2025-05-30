Митрополит посоветовал россиянам брать пример с Симпсонов

Американский мультфильм «Симпсоны» на протяжении десятилетий пропагандирует традиционные ценности, показывая зрителям приключения любящей и крепкой семьи с тремя детьми. Об этом на Международном женском форуме заявил митрополит Екатеринбургский Евгений.

Он добавил, что в России пока не создали аналога сериалу «Симпсоны», который пользуется широкой популярностью во всем мире и создает положительный образ семьи. Он сравнил американский мультфильм со «Смешариками» и «Машей и медведем», где персонажи живут счастливо, но по одиночке.

«Вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы при всех их достоинствах и поучительности в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — подчеркнул священнослужитель.

Ранее режиссер Сарик Андреасян решил снять новую версию приключений дяди Федора в Простоквашино. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, озвучившая маму главного персонажа в оригинальном мультфильме, раскритиковала эту идею. Она добавила, что современные режиссеры не могут придумать что-то свое, поэтому берут чужие сюжеты.