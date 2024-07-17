Митрополит Иларион отреагировал на обвинения в домогательстве

Обвинения Вероники Сузуки в якобы домогательствах к ее сыну Георгию являются обычной попыткой «состричь» деньги. Об этом РБК сообщил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион.

«После внедрения ко мне своего сына она надеялась сама прожить за мой счет остаток дней. Но потом поняла, что это не выйдет, и разработала план, чтобы „состричь“ деньги с меня преступным путем. Зачем началось вымогательство», — сказал он.

Иларион подчеркнул, что отвергает любые обвинения в домогательствах к Георгию Сузуки и готов отстаивать свою правоту в суде.

Ранее Митрополит Иларион сообщил РИА «Новости», что стал жертвой вымогательства со стороны матери его бывшего иподиакона Георгия Сузуки. По его словам, Вероника Сузуки требовала 384 тысячи евро за уничтожение записей, которые Георгий, по словам митрополита, при помощи скрытых устройств сделал в его доме.

Ранее в сексуальных домогательствах обвинили иллюзиониста Дэвида Копперфильда.