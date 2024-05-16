Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах | 360°

Мир 16 мая 2024, 02:02 Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах The Guardian: 16 женщин обвинили Копперфильда в домогательствах Freepik

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Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила The Guardian.

По данным издания, речь идет о заявлениях 16 женщин, которые считают себя жертвами фокусника. Более половины из них утверждают, что на момент контакта с Копперфильдом они были несовершеннолетними, а некоторым было тогда и вовсе пятнадцать лет.

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При этом они не исключили, что знаменитый факир мог не знать об их возрасте.

«Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении», — отметили авторы статьи.

По их словам, Копперфильд обещал помочь девушкам развивать карьеру в сфере модельного бизнеса и индустрии развлечений.

Также иллюзиониста обвинили в том, что он якобы дал наркотики трем женщинам перед началом сексуальных отношений.

Собеседницы The Guardian заявили, что они «почувствовали себя способными» рассказать о своем сексуальном опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo.

При этом адвокаты Копперфильда отвергли все предъявленные обвинения.

Ранее французского актера Жерара Депардье, задержанного по делу о сексуальных домогательствах, выпустили из-под стражи в Париже.