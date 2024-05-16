Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах | 360°

16 мая 2024, 02:02
Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах
The Guardian: 16 женщин обвинили Копперфильда в домогательствах
Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила The Guardian.
По данным издания, речь идет о заявлениях 16 женщин, которые считают себя жертвами фокусника. Более половины из них утверждают, что на момент контакта с Копперфильдом они были несовершеннолетними, а некоторым было тогда и вовсе пятнадцать лет.
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При этом они не исключили, что знаменитый факир мог не знать об их возрасте.
«Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении», — отметили авторы статьи.
По их словам, Копперфильд обещал помочь девушкам развивать карьеру в сфере модельного бизнеса и индустрии развлечений.
Также иллюзиониста обвинили в том, что он якобы дал наркотики трем женщинам перед началом сексуальных отношений.
Собеседницы The Guardian заявили, что они «почувствовали себя способными» рассказать о своем сексуальном опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo.
При этом адвокаты Копперфильда отвергли все предъявленные обвинения.
Ранее французского актера Жерара Депардье, задержанного по делу о сексуальных домогательствах, выпустили из-под стражи в Париже.
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