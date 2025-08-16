Победительница рассказала, что в ее копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска».

«После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», — поделилась Семенова.

Титул «Гран-при миссис Россия — 2025» получила Юлия Смолякова из Самары. Среди конкурсанток были жены героев СВО, педагоги, врачи, бизнеследи и многодетные матери. Всего участвовали 46 женщин из 22 городов России. Самой молодой стала 26-летняя Юлия Савочкина из Смоленска. Самой возрастной конкурсантке — 63 года.

В жюри конкурса вошли певица Анжелика Агурбаш, певица Наталья Гулькина, телерадиоведущая Татьяна Визбор, «Миссис Москва 2025» Марина Куклачева и композитор Григорий Гладков.

Предпринимательница из Казани Динара Саляхова победила на международном конкурсе «Миссис Европа-2024». За звание в финале боролись 25 участниц в возрасте от 24 до 49 лет.