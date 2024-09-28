Предпринимательница из Казани Динара Саляхова победила на международном конкурсе «Миссис Европа-2024», который прошел в Болгарии. Россиянка заняла первое место, сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

«Профессиональная спортсменка из Казани Динара Саляхова одержала победу на международном конкурсе красоты „Миссис Европа — 2024“. Финал конкурса завершился в Болгарии», — сообщили организаторы.

За звание «Миссис Европа» в финале боролись 25 участниц в возрасте от 24 до 49 лет.

Россиянка также получила призы в двух дополнительных номинациях: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

В начале лета Саляхова победила на конкурсе «Миссис Россия мира» и прошла в финал европейского этапа. Девушка является чемпионкой Татарстана по спортивно-бальным танцам, воспитывает двух сыновей и развивает собственный бренд спортивной одежды.

Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что россиянки прекрасны и не ненавидят мужчин, остаются собой и не гонятся за западными трендами.