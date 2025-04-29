Мишустина попросили защитить интересы «обманутых дольщиков»

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил председателя правительства Михаила Мишустина поддержать граждан, пострадавших на рынке ИЖС. Официальное письмо парламентария оказалось в распоряжении 360.ru.

Депутат напомнил, что в сфере индивидуального жилищного строительства есть тысячи обманутых дольщиков, пострадавших от мошенников.

«Они вкладывали свои собственные средства или брали ипотеку на льготных условиях для покупки домов в коттеджных поселках, жилье вовремя не получили и теперь вынуждены платить банкам с повышенными процентами», — отметил Миронов.

Он призвал государство поддержать людей с помощью прекращения повышения ставок по льготной ипотеке и предоставления кредитных каникул на время завершения строительства.

По словам парламентария, в стране зафиксировали более трех тысяч случаев недобросовестного исполнения договоров подряда застройщиками ИЖС.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов дал россиянам советы по покупке недвижимости. Он рекомендовал даже со скидкой не брать квартиру в комплексе, если сроки ввода жилья задерживаются больше чем на год.