Риелтор Сырцов посоветовал россиянам не брать рассрочку на жилье

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поделился с «Газетой.Ru» рекомендациями по покупке жилья в 2025 году.

Эксперт советует не брать рассрочку на жилье, которая перейдет в ипотеку на год. По его мнению, до начала следующего года ставки по ипотеке могут остаться высокими.

Сырцов также не рекомендует покупать квартиру в комплексе, если сроки ввода задерживаются больше чем на год, даже при большом дисконте от застройщика. В этом случае есть риск стать обманутым дольщиком.

Еще один совет — выбирать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения. Это связано с тем, что власти Москвы активно борются с последним форматом недвижимости.

На данный момент средняя ставка по ипотеке составляет 28%. Она увеличилась вслед за повышением ключевой ставки до 21%. Центробанк поднимал ставку пять раз в 2023 году и три раза в 2024-м.