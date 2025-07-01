Мишустин заявил о повышении МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Правительство России проводит необходимую работу по росту благополучия людей, расширению мер поддержки и упрощению процессов получения выплат. Одной из главных задач является повышение минимального размера оплаты труда к 2030 году до 35 тысяч рублей. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов россиян заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что такую задачу перед кабмином поставил президент России Владимир Путин.

«К 2030 году предстоит довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей. Это поручение, как вы помните, дал нам глава государства», — привела заявление Мишустина пресс-служба правительства.

Премьер-министр напомнил, что в этом году минимальный размер оплаты труда вырос на 16,5%, что выше уровня инфляции, и составил 22 400 рублей. Мишустин подчеркнул, что в следующем году темпы увеличения МРОТ необходимо сохранить на таком же уровне.

Также изменения коснутся других видов социальной помощи. В следующем году работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, получат специальную выплату за счет компенсации налога на доходы физлиц. После оплаты сумму пересчитают по сниженной ставке в 6% и вернут разницу.

«Это новая мера помощи. И к ее запуску надо готовиться уже сейчас. Отладить все процессы заранее, настроить информационные системы, чтобы процедуры были просты и понятны для людей», — призвал Мишустин.

Премьер напомнил, что размер страховых пенсий в 2025 году сначала подняли на 7,3%, а после увеличили на уровень инфляции в 9,5%. Начиная со следующего года, все страховые выплаты пенсионеров начнут увеличивать дважды: в феврале — на уровень инфляции и в апреле, исходя из доходов Социального фонда.

Министр труда Антон Котяков ранее отметил, что размер зарплат работающих россиян вырос, а это значит, что бюджет Социального фонда увеличился за счет отчислений. Поэтому повышение пенсий апреле следующего года станет существенным.