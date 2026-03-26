Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг 30 миллиардов долларов

Россия и Казахстан достигли запланированного товарооборота в 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Астане, его слова привела пресс-служба правительства России.

«Можно сказать, что это уникальные результаты», — подчеркнул Токаев.

Он назвал Россию основным торговым партнером республики и добавил, что совместными усилиями удалось реализовать уже 122 крупных проекта.

Ранее Токаев поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. В диалоге лидеры двух стран условились и дальше развивать двусторонние отношения, президент России поздравил собеседника с успешным референдумом по новой Конституции. В конце мая Путина ждут в Астане с государственным визитом.