Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества объединяет всех россиян, самоотверженно защищающих Родину. Об этом в поздравлении с праздником заявил глава правительства Михаил Мишустин, его слова привела пресс-служба кабмина.

Мишустин отметил, что праздник также объединяет тех, кто отстаивает независимость и национальные интересы, ежедневным трудом укрепляет обороноспособность, промышленный и технологический суверенитет государства.

«Тех, кто вносит вклад в реализацию приоритетных задач, повышение благополучия миллионов граждан», — добавил он.

Глава правительства пожелал дальнейших успехов в службе на благо России, крепкого здоровья защитникам и их близким.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что День защитника Отечества стал символом гордости за российскую армию и народной любви к защитникам.