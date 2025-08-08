Мишустин освободил Андрея Соколова от должности замгендиректора ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении уточняется, что Соколов сам попросил власти об увольнении.

Ранее российский премьер также уволил первого заместителя генерального директора агентства Михаила Гусмана. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что за 30 лет работы Гусман внес значительный вклад в развитие агентства, в том числе в международное сотрудничество и организацию сотен мероприятий.