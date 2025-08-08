Сегодня 22:21 Мишустин освободил Андрея Соколова от должности замгендиректора ТАСС Фото: РИА «Новости»
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС. Документ опубликовали на официальном
