Мишустин объявил о ежегодной выплате для работающих родителей

Мишустин: ежегодную семейную выплату введут для работающих родителей с 2026 года

Работающим родителям, воспитывающим двух и более детей, будут назначать ежегодную семейную выплату. Об этом на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов россиян заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума», — отметил он.

Мишустин добавил, что выплату оформят в виде возврата части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Для получателей ставка НДФЛ составит 6%, разницу с базовой ставкой компенсируют.

Минтруду и Социальному фонду поручили заранее обеспечить техническую готовность систем и упростить процесс получения семейной выплаты.

Также Мишустин анонсировал к 2030 году повешение МРОТ до 35 тысяч рублей, писали «Известия». По указанию президента Владимира Путина в России последовательно увеличивает оплату труда, причем эти темпы опережают инфляцию.