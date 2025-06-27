Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расторжении соглашения со Швецией об обмене информацией по ядерной тематике. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
В распоряжении глава правительства предписал денонсировать договор, заключенный в 13 января 1988 года между правительствами СССР и Швеции. В документе речь идет об оперативном оповещении стран о ядерной аварии, а также — обмене информацией об установках.
МИД России уведомит шведскую сторону о принятом решении.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратил внимание, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны, которые уже стали будничными, особенно печальны.
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Мишустин денонсировал соглашение со Швецией об оповещении о ядерной аварии
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