Мишустин денонсировал соглашение со Швецией об оповещении о ядерной аварии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расторжении соглашения со Швецией об обмене информацией по ядерной тематике. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В распоряжении глава правительства предписал денонсировать договор, заключенный в 13 января 1988 года между правительствами СССР и Швеции. В документе речь идет об оперативном оповещении стран о ядерной аварии, а также — обмене информацией об установках.

МИД России уведомит шведскую сторону о принятом решении.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратил внимание, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны, которые уже стали будничными, особенно печальны.