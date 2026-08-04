Мишустин анонсировал постройку 12 круглогодичных курортов в России

В России откроют новые круглогодичные курорты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.

«Очень важно и дальше создавать качественную и доступную инфраструктуру. Для этого реализуется один из знаковых проектов — „Пять морей и озеро Байкал“», — сказал он.

По его словам, в рамках этого проекта в 10 субъектах России построят 12 круглогодичных курортов. В текущем и следующем годах регионам направят по девять миллиардов рублей на развитие туристических центров. Также запланирована модернизация 75 аэропортов, работы уже ведутся в 38 из них.

Он отметил, что в туристической сфере уже действует система господдержки, включающая льготное кредитование. По этой программе строят 300 гостиниц и многофункциональных объектов на более чем 63 тысячи номеров, а также 40 круглогодичных объектов — аквапарков, горнолыжных курортов и парков развлечений.