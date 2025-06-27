Учитель физкультуры из Мытищ приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке

Появление ребенка в семье, сподвигло педагога приобрести квартиру на льготных условиях.

«Это очень удобно. Сейчас мы уже переехали, будем делать ремонт. Квартира очень просторная и замечательная», — рассказал счастливый владелец. Педагогический стаж Александра 10 лет. Окончил педколледж и университет. Пояснил, что стал педагогом по примеру мамы. «Полюбил свою профессию и каждый день можно научиться чему-то новому у своих учеников», — отметил он.

Напомним, программа «Социальная ипотека» появилась в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры. Участники получают 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию основного долга.